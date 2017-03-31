Наталья Папкова: Настроение у людей боевое
- 31.03.2017, 11:24
С каждой секундой режим делает себе только хуже.
Об этом лидер народных протестов в Бресте Наталья Папкова рассказала в интервью Charter97.org.
- Сегодня у вас второй суд после освобождения с «суток» 29 марта. С чем вы связываете такое внимание властей к вам?
- Просто пытаются запугать, чтобы я не ходила ни на какие митинги и не организовывала их.
После народных протестов власти как нервные шизофреники мечутся и не знают, что им делать. Но на самом деле они совершают глупости и делают ситуацию для себя все хуже и хуже.
- Смогут ли власти такими действиями достичь своих целей?
- Думаю, что уже нет. Машина народных протестов запущена и остановить ее они не могут.
Настроение у людей боевое. И у тех, кто выходил на акции, и у тех, кто прошел через суды и административные аресты.
- В отношении вас власти пытаются применять позорную практику карательной психиатрии. Как вы прокомментируете их методы?
- То, что они делают – это преступление. Преступление и против человеческих принципов, и против международных законов. Но, преследуя и меня, и всех выходящих на митинги белорусов, они с каждой секундой делают себе только хуже.