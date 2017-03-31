Наталья Папкова: Настроение у людей боевое 31.03.2017, 11:24

Наталья Папкова

Фото: tut.by

С каждой секундой режим делает себе только хуже.

Об этом лидер народных протестов в Бресте Наталья Папкова рассказала в интервью Charter97.org.

- Сегодня у вас второй суд после освобождения с «суток» 29 марта. С чем вы связываете такое внимание властей к вам?

- Просто пытаются запугать, чтобы я не ходила ни на какие митинги и не организовывала их.

После народных протестов власти как нервные шизофреники мечутся и не знают, что им делать. Но на самом деле они совершают глупости и делают ситуацию для себя все хуже и хуже.

- Смогут ли власти такими действиями достичь своих целей?

- Думаю, что уже нет. Машина народных протестов запущена и остановить ее они не могут.

Настроение у людей боевое. И у тех, кто выходил на акции, и у тех, кто прошел через суды и административные аресты.

- В отношении вас власти пытаются применять позорную практику карательной психиатрии. Как вы прокомментируете их методы?

- То, что они делают – это преступление. Преступление и против человеческих принципов, и против международных законов. Но, преследуя и меня, и всех выходящих на митинги белорусов, они с каждой секундой делают себе только хуже.