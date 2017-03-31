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Четверть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли

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  • 31.03.2017, 11:34

Социологи были поражены результатами опроса.

Каждый четвертый житель России убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова Валерия Федорова, гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», — сказал Валерий Федоров.

Глава ВЦИОМа признался, что был поражен ответом части россиян на этот вопрос. Он не уточнил, как много человек было опрошено и когда проходило исследование.

В 2011 году российский ВЦИОМ также исследовал астрономическую грамотность россиян. Тогда о вращении Солнца вокруг Земли рассказала треть респондентов (32%).


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