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Сенат ЕГУ потребовал немедленно освободить задержанных в День Воли

  • 31.03.2017, 11:53
Фото: AP/Сергей Гриц

Сенат Европейского гуманитарного университета категорически осудил действия белорусских властей 25 марта.

30 марта во время заседания Сената Европейского гуманитарного университета было единогласно принято заявление о недавних событиях в Беларуси, говорится на сайте университета.

«Академическое сообщество Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) выражает категорический протест в связи с задержанием и избиением во время мирных протестных акций в Минске 25 марта 2017 года студента бакалаврской программы ЕГУ и Университета Витаутаса Великого «Мировая политика и экономика», активиста Николая Дедка и требует от белорусских властей его немедленного освобождения.

Кроме того, мы выражаем категорический протест в связи с брутальными разгонами мирных демонстраций в Минске, в результате которых пострадали сотни человек, включая студенток ЕГУ Анастасию Ранько (бакалаврская программа «Медиа и коммуникация»), Дарью Мацкевич (программа «Международное право и право Европейского союза»), бывшего преподавателя ЕГУ, известного общественного деятеля Алеся Логвинца, главы Белорусского Дома прав человека им. Бориса Звозскова в Вильнюсе правозащитницы Татьяны Ревяко и многих других.

Мы выражаем искреннюю поддержку родным и близким пострадавших в результате противоправных действий силовых структур Беларуси и требуем немедленного освобождения всех несправедливо задержанных и осужденных».

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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