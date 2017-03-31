Швед случайно получил письмо адресованное Путину 31.03.2017, 11:59

Фото: trelleborgsallehanda.se

Cотрудники почты сожалеют, что письмо не нашло своего адресата.

Житель шведского города Треллеборг получил письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, пишет gazeta.ua.

Письмо отослали из города Халльсберг в центральной Швеции. На конверте было написано: «Президенту Владимиру Путину, Ильинка 23, Москва, Россия, 103132". С адресом фактического получателя в Треллеборге надпись совпадает лишь в одном. Мужчина также живет в доме номер 23». Об этом пишет The Local.

Почта Швеции извинилась за ошибку. Виновата сортировочная машина, говорят служащие. Случается, что автомат неточно распознает адрес на конверте.

«Мы отправляем 1,8 миллиардов писем в год. Иногда, к сожалению, бывают сбои. Конечно, обидно, если Путин не получил письмо, которое ему прислали», - отметила Мария Ибсен из компании PostNord.