Белорусы собрали $26,5 тысяч в помощь героям Дня Воли 31.03.2017, 12:11

Фото: Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA

Белорусская солидарность в действии.

В интернете продолжается кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли. По состоянию на четверг 30 марта уже собрано 26,5 тысяч долларов.

Об этом в «Фейсбуке» сообщила группа координации помощи репрессированным в Беларуси BY_help:

«По состоянию на четверг: 26,5 тысяч долларов. Плюс очень приличный поток идет мимо основной команды (прямая помощь арестованным).

Что мы сделали:

1. Мы передали эквивалент 2000 долларов четырем семьям сидящих в "американке" на текущие расходы. У каждой семьи - отдельная история, мы закрываем потребность по срочности и приоритетности.

2. Мы передали «Весне» эквивалент 5050 долларов, который пойдут на оплату адвокатов по уголовному делу (на теперь - самая затратная позиция).

Нам по-прежнему нужна ваша помощь. Наши суды выписали штрафов и суток (у нас за сутки платить надо, ну вы в курсе, да?) на 50 000 долларов - и это сверх затрат на адвокатов для административно осужденных и посаженных за фантомные беспорядки».

Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья в 11 странах.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.

Напомним, что 27 марта в Беларуси прошли суды над задержанными в День Воли.