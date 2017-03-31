КГБ пришел за еще одним историком 10 31.03.2017, 12:27

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Фото: Getty Images

Выпускника истфака БГУ задержали как свидетеля по делу о «подготовке массовых беспорядков».

КГБ задержал еще одного выпускника истфака БГУ, вероятно, по делу о «массовых беспорядках». Эту информацию tut.by. подтвердила мать молодого человека. Она пока не хочет разглашать его имя в СМИ.

— Мы узнали только вчера. Из КГБ пришли с обыском на его квартиру. Я на обыске не присутствовала, я нахожусь в полном неведении. Он даже не был в Беларуси во время этих событий (первых задержаний по делу о «массовых беспорядках». — ред.).

По словам матери, ей не сообщили, за что забрали сына, лишь сказали: «Как свидетеля». Что изъяли в ходе обыска, она не знает. По информации «Нашай Нівы», полученной от подруги молодого человека, — камуфляжный жилет и металлоискатель.

Задержанный родом из Бобруйска, живет в Минске. Как рассказала мать, учился на истфаке БГУ, окончил аспирантуру, сфера научных интересов – история ВКл 14-16 веков, сейчас работает в логистике.

Предыдущее задержание по делу о «массовых беспорядках» произошло 28 марта. В СИЗО КГБ был отправлен 25-летний Александр Зимницкий, сотрудник Национального исторического музея. Как и последний задержанный, он выпускник истфака БГУ, аспирант. Также на истфаке Белгосуниверситета учился задержанный Евгений Полторжицкий.

Сегодня истекает 10-дневный срок, в который первым задержанным по делу о массовых беспорядках должны предъявить обвинение.

Напомним, КГБ возбудил уголовное дело по факту «обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках» (ч. 3 ст. 293 УК РБ).