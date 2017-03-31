Белоруска завоевала золото на молодежном ЧЕ по борьбе 31.03.2017, 12:36

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Ирина Курочкина со своим тренером АРТУРОМ ЗАЙЦЕВЫМ

Ирина Курочкина одержала победу над спортсменкой из Турции.

Белоруска Ирина Курочкина завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы (U-23) по борьбе, пишет pressball.by. В венгерском городе Сомбатхей Курочкина (весовая категория до 55 кг) начала выступление с квалификации, в которой была сильнее соперницы из Азербайджана Солмаз Хашимзада — 10:0. В четвертьфинале белоруске ничего не смогла противопоставить Беляна Живкова Дудова из Болгарии — 10:0. Непростым выдался полуфинальный поединок для будущей победительницы с Рамоной Галамбош из Венгрии, Ирина Курочкина добилась победы — 9:2. В финале белоруске противостояла Бедиха Гюн из Турции. Поединок получился упорным, соперницы не столь много атаковали, но Курочкина смогла провести несколько приемов, которые помогли ей завоевать золотую медаль — 5:1.

Ранее белоруска становилась серебряным призером молодежного чемпионата Европы в 2015 году в польском Валжбихе, а также взрослого континентального форума в 2016-м в Риге, где в финале уступила лишь сильной спортсменке из Швеции Софие Маттссон. Бронзовую медаль на чемпионате Европы в Венгрии в копилку белорусской команды принесла Надежда Драгунова, которая в категории до 60 кг, потерпев поражение на старте от Анастасии Ничита из Молдовы, затем одержала две победы: над Гамзе Нур Адакан из Турции (5:0) и Викторией Ивановой Бобевой из Болгарии (5:4).

Ранее в Сомбатхее серебряную медаль в вольной борьбе в категории 125 кг завоевал белорус Виталий Песняк. Молодежный чемпионат Европы по борьбе продолжится сегодня розыгрышем наград у женщин в четырех весовых категориях. 1 и 2 апреля выявят сильнейших борцы греко-римского стиля.