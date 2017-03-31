закрыть
31 марта 2017, пятница, 17:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белоруска завоевала золото на молодежном ЧЕ по борьбе

  • 31.03.2017, 12:36
  • 11,354
Ирина Курочкина со своим тренером АРТУРОМ ЗАЙЦЕВЫМ

Ирина Курочкина одержала победу над спортсменкой из Турции.

Белоруска Ирина Курочкина завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы (U-23) по борьбе, пишет pressball.by. В венгерском городе Сомбатхей Курочкина (весовая категория до 55 кг) начала выступление с квалификации, в которой была сильнее соперницы из Азербайджана Солмаз Хашимзада — 10:0. В четвертьфинале белоруске ничего не смогла противопоставить Беляна Живкова Дудова из Болгарии — 10:0. Непростым выдался полуфинальный поединок для будущей победительницы с Рамоной Галамбош из Венгрии, Ирина Курочкина добилась победы — 9:2. В финале белоруске противостояла Бедиха Гюн из Турции. Поединок получился упорным, соперницы не столь много атаковали, но Курочкина смогла провести несколько приемов, которые помогли ей завоевать золотую медаль — 5:1.

Ранее белоруска становилась серебряным призером молодежного чемпионата Европы в 2015 году в польском Валжбихе, а также взрослого континентального форума в 2016-м в Риге, где в финале уступила лишь сильной спортсменке из Швеции Софие Маттссон. Бронзовую медаль на чемпионате Европы в Венгрии в копилку белорусской команды принесла Надежда Драгунова, которая в категории до 60 кг, потерпев поражение на старте от Анастасии Ничита из Молдовы, затем одержала две победы: над Гамзе Нур Адакан из Турции (5:0) и Викторией Ивановой Бобевой из Болгарии (5:4).

Ранее в Сомбатхее серебряную медаль в вольной борьбе в категории 125 кг завоевал белорус Виталий Песняк. Молодежный чемпионат Европы по борьбе продолжится сегодня розыгрышем наград у женщин в четырех весовых категориях. 1 и 2 апреля выявят сильнейших борцы греко-римского стиля.


Мнение

Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў
Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!