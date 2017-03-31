Дух протеста 2 Аркадий Бабченко

31.03.2017, 12:41

5,002

Молодежь всегда была в авангарде бунтующего народа.

Читать размышления «Ах, откуда столько школьников на митинге в Москве» уже невозможно.

Это уже категорически невыносимо. Такое ощущение, что последние тридцать лет все прожили в вакууме. И не было ни хиппи, ни панков, ни рокеров, ни неформалов, ни металлистов и так далее, и тому подобное.

Мы пена в мутном потоке пресловутой новой волны – ну тридцать лет назад все же уже было. И сорок лет назад с битлами. И пятьдесят со стилягами. И двадцать с панками – как показано на этом замечательном кадре из Шахназарова, точно уловившем суть тогдашних событий. Молодежь всегда бунтовала. Всегда.

И читать эти размышления «Ах, откуда столько школьников на митинге» вторую неделю подряд уже невозможно. Ну, друзья мои, ну у вас что, жизнь совсем мимо прошла? Я в свои пятнадцать лет с длинным хайром в шинели с надписью: «Гр.Об» в компании телогреечников с зелеными гребнями на башке точно также бунтовал: против всего плохого за все хорошее.

Мой первый митинг был в девяносто первом, когда мы на даче после лебединого озера пошли строить баррикады на централке. Так, дуракаваляния ради. А в девяносто третьем мы с одноклассниками, услышав грохот разрывов и по Таганке ходят танки, ломанули к Белому дому, не понимая зачем и даже не зная, где он находится.

И если вы скажете, что движение неформалов и телогреечников не было политическим протестом против совка, косности, идиотизма, пропаганды, войны, воровства и геронтологии политбюро, то есть против всего плохого старого за все хорошее новое, идите к черту.

И сейчас происходит ровно то же самое. Просто вместо телаги и ирокеза у них кроссовки, а вместо кассеты с «Гражданской обороной», ролики в YouTube с Навальным. Вот и все.

И да, вангую: сейчас они узнают, что это не так уж и страшно, спишутся-сконтактируются, создадут новый фан, новый движ, свою «новую волну» и новую субкультуру и второго апреля на Красную площадь уже реально вывалит пара-тройка-пяток тысяч школьников.

Идите Егора лучше переслушайте. «Он все время орал и с майором воевал». Или «Я всегда буду против». Или, как вон правильно в комментариях подсказывают, «Тоталитарный рэп» и «Перемен».

И вспомните себя.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»