За бракованную монету номиналом 2 копейки на аукционе предложили $250 13 31.03.2017, 12:43

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В отличие от стандартных двухкопеечных монет, у этого бракованного образца ребро в насечках.

В марте на аукцион выставили монету-«перепутку» номиналом две копейки, отчеканенную на заготовке для десяти копеек, сообщает tut.by.

В отличие от стандартных двухкопеечных монет, у этого бракованного образца ребро не гладкое, а в насечках. Можно предположить, что при чеканке 10-копеечной монеты перепутали штемпель.

Фото: belbonistika.com

За несколько часов торгов на аукционе стоимость лота достигла 110 рублей, после чего владелец лота снял монету с аукциона. «Вероятно, потому что ему поступило хорошее предложение о продаже в обход аукциона», — предполагают бонисты. В комментариях к лоту за монету было предложено 500 рублей.

Напомним, в феврале за 321 рубль (164 доллара) продали похожую монету-«перепутку»: рубль на заготовке для 20 копеек.

Фото: belbonistika.com

Еще одной интересной бракованной банкнотой, обнаружившейся в марте, стали 100 рублей 2009 года с металлографическим изображением, растекшимся в сплошное разноцветное пятно. Стоимость такой банкноты — несколько сотен долларов.

Фото: belbonistika.com

Подобный вид брака ранее встречался у белорусских банкнот, выпущенных в 1992 году.