Синоптики: В воскресенье будет до +22°С 31.03.2017, 12:59

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Уже в субботу погода начнет улучшаться, температурный фон будет повышаться.

Ухудшение погоды было недолгим, тепло и солнце вернутся уже в предстоящие выходные. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Светлана Рыбакова.

1 апреля, в субботу, погода начнет улучшаться, температурный фон будет повышаться. Под влиянием малоактивных атмосферных фронтов в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+6°С, по северо-востоку страны она еще понизится до −1…−3°С, максимальная температура днем +8… +14°С; по юго-западу страны будет теплее — ночью температура не опустится ниже +7…+9°С, днем воздух прогреется до +15…+20°С.

2 апреля, в воскресенье, ожидается очень теплый день, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +3…+9°С, максимальная днем составит от +14°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны.

3 апреля, в понедельник, атмосферный фронт обусловит неустойчивую погоду и начнет вытеснять очень теплый воздух. Ночью преимущественно по северо-западной половине Беларуси, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +5…+10°С, максимальная днем +11…+17°С, по юго-востоку +18…+21°С.

4 апреля, во вторник, погодные условия в основном будет определять область повышенного давления, сформированная в более прохладном воздухе. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью слабый туман. Температурный фон понизится, ночная температура +2…+9°С, максимальная днем +7…+13°С, лишь по югу воздух прогреется до +16°С.