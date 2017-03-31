В Минске задержан видеооператор «Белсата»7
- 31.03.2017, 12:53
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Александра Любенчука задержали люди в штатском.
В минском офисе телеканала «Белсат» на улице Октябрьской милиционеры в штатском задержали видеооператора Александра Любенчука, сообщает «Радыё Свабода».
Сегодня утром прошли обыски в двух помещениях редакции, изъято оборудование, техника, баннеры с изображениями «Белсат». Как уточнили в Главном управлении милиции Мингорисполкома, «проводится проверка по факту незаконного использования товарного знака».