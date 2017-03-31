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Грустный Медведев

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  • 31.03.2017, 13:30
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СМИ активно обсуждают реакцию российского премьера на акции протеста.

Премьер России пока ни словом не дал понять, что он думает о прошедших акциях протеста, пишет korrespondent.net.

Российские СМИ обратили внимание на погрустневший вид премьер-министра страны Дмитрия Медведева, после прошедших 26 марта в сотнях городах России антикоррупционных митингов Он нам не Димон.

Поводом для протестов стало отсутствие реакции с властей на результаты расследования о коррупционных схемах Дмитрия Медведева.

"Медведев пока ни словом не дал понять, что он думает о прошедших акциях протеста. За неимением официальных комментариев премьера оставалось следить за его передвижениями и эмоциями до и после митингов", - пишет Газета.ру.

Протестные акции в многих городах закончились массовыми задержаниями. К примеру в центре Москве задержали 800 человек, в том числе организатора акции Алексея Навального.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

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