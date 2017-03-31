«Хочу зарабатывать, мне жить не на что» 7 31.03.2017, 13:46

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Как белорусы трудятся на временных работах.

Белорусам, которые не могут трудоустроиться, предлагают пойти на временные оплачиваемые работы. В республиканском банке вакансий значится 88 таких предложений.

Журналисты tut.by отправились на временные оплачиваемые работы на сельхозпредприятие «Гастелловское» Минского района.

«А что, в городе работы нет?»

— Шеф, куда дрова везти? — бодро интересуется усатый экс-безработный.

«Шеф» — это бригадир Татьяна Петровна, которая на коровьей ферме сельхозпредприятия «Гастелловское» командует восьмеркой временно трудоустроенных. Они перебирают картошку на овощебазе, перевозят дрова, убирают территорию.

— Приехали вроде люди нормальные, одеты прилично, — присматривается к своим подопечным Татьяна Петровна. — Конечно, я удивилась: что, в городе работы нет? Работать должны все! Да, в сельском хозяйстве тяжело: подниматься надо рано. Зато у нас сейчас новые технологии: недавно поставили современную дойку, компьютеризированную.

Чтобы попасть в «Гастелловское», безработным приходится быть ранними пташками: автобус забирает их из Минска в полвосьмого. Но рабочий день Татьяны Петровны начинается еще раньше — в половине шестого. Домой женщина уходит уже после вечерней шестичасовой дойки.

Доходы у временно трудоустроенных небольшие: за час обещают платить 1 рубль 90 копеек. В день получается почти 13 рублей, за месяц — чуть больше «минималки» (290 рублей). Правда, пока договор с людьми заключили только до конца недели.

— Хотели бы дольше, но как получится, — вздыхает одна из женщин. — Я хочу работать, мне жить не на что. Дочка оплачивает квартиру, помогает с едой.

Женщина рассказывает, что в Минске год пыталась трудоустроиться нянечкой или посудомойкой. Но безуспешно. Сейчас согласна на любую работу, «потому что другого выхода уже нет».

— У меня еще хуже ситуация, я только освободилась, — присоединяется к разговору женщина в вязаной шапке, представившаяся Тамарой. — Тем более мы с мужем — обязанные лица. Нам должны предоставить работу, но пока еще в центр занятости не пришли документы. Устроиться бы уборщицей хоть куда!

Тамара и ее муж в общественном транспорте ездят по справке об освобождении, «потому что денег нет». Иногда сидят без хлеба. Тамара не слишком-то верит в то, что всех безработных получится трудоустроить к 1 мая: «Кто не хочет работать, тот стоит под магазином, а тот, кто хочет, работу не может найти».

Пошел на временную работу — потерял статус официально нетрудоустроенного

— Надо как-то договориться, чтобы до лета тут оставили! — затягивается сигаретой Анатолий. — Я был монтажником-высотником, сейчас без работы уже полгода. А куда мне идти? Шестьдесят лет! Кому я нужен? Старый уже. А здесь работа легкая.

Временно трудоустроенный Дмитрий своим рабочим днем тоже доволен. По его опыту за общественные работы обычно платят от 5 до 10 рублей, а здесь обещают 13 рублей. Дмитрий говорит, что ушел с фирмы сам: стали меньше платить, объемы продаж упали. Теперь второй год не может найти работу электромонтера.

Безработные трудятся до 15.00. Обед не предусмотрен, поэтому они захватили ссобойки: «бутерброды и, как говорится, компот». Пока перекур, жалуются на свое положение.

— Висит вакансия. Приходишь, а тебе говорят: «Ищем человека на конкурсной основе». Они все так отвечают! — говорит один из работающих.

— Или выдают направление, а на предприятии заявляют: «У нас квота, нам нужен только алиментщик». В «Зеленстрой» чаще судимых берут.

Еще одна проблема — небольшое пособие около 23 рублей, отмечают работающие. По словам мужчин, его не хватает даже на талоны, чтобы ездить по городу и искать работу. «Или нам выходить на каждой остановке?» — задается вопросом мужчина.

Тем, кто зарегистрирован в центре занятости, выдают направление на общественные работы один день в месяц: «зоопарк или ботанический сад, осенью — на уборку урожая, на кладбище еще отправляют». Самые престижные места — зоопарк или ботанический сад, но туда попасть сложно. По словам безработных, все расписано на месяц вперед. Раньше люди с ночи занимали места в живой очереди, но теперь такого нет, ведут списки. «Но в зоопарке и ботсаду уже вылизано все так, хоть операцию делай!» — шутят мужчины.

На временные и общественные работы возьмут и тех, кто не зарегистрирован в центре занятости. Собеседники рассказывают, что на днях с ними работал парень-ипэшник, который не стоит на учете в центре занятости, «но, наверное, случайно пришел». Впрочем, они сами тоже больше не имеют официального статуса безработного, даже с учетом того, что договор на временные работы с ними заключили всего на неделю.

— Я сам только в автобусе об этом узнал. Статистика, как вы не понимаете! — объясняет Дмитрий.

То, что получивших временную работу снимают с учета, подтвердили и в отделе трудоустройства «Московский, Октябрьский». После окончания работ их могут снова зарегистрировать. На основании предоставленных документов — договор подряда и акт выполненных работ — вероятно, даже снова будут выплачивать пособие. Официально безработные, как правило, получают его в течение шести месяцев, — но с новой датой постановки на учет отсчет начнется заново.

Всего в «Гастелловское» на общественные работы направили 16 человек. Со следующей недели с теми, кто захочет, здесь планируют продлить договор еще на два месяца. Но при условии, если не будет нарушений трудовой дисциплины.

— Раньше приходил контингент не очень хороший, и пьющие среди них были. А эти молодцы, работают добросовестно, — говорят на предприятии.