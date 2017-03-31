В Минске выбрали самую красивую студентку из общежитий БГУ 9 31.03.2017, 13:57

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Фото: Александр Васюкович / TUT.BY

30 марта в Лицее БГУ прошел конкурс «Мисс Весна», на котором выбирали лучшую девушку из 9 студенческих общежитий Белгосуниверситета.

Организовал мероприятие Студенческий городок, а значит, участвовали в нем только иногородние девушки. О самых ярких моментах конкурса — в материале tut.by.

Для конкурса красоты девушкам необходимо было пройти кастинги в своих общежитиях, участвовать в тренингах и отточить походку под руководством кураторов из модельного агентства. Для финального выступления самостоятельно студенткам нужно было подготовить творческий конкурс и сделать костюм своими руками. Остальные выходы представляли собой дефиле в вечерних платьях и дизайнерской одежде Светланы Гайкович.

Поболеть за девушек в концертный зал лицея БГУ пришли педагоги и студенты из общежитий с плакатами и шариками. В ожидании выступлений слышно, как между рядами девушки обсуждают знакомую участницу. «Интересно, а ей отработки за конкурс поставят?!» — рассуждают они.

Несмотря на то, что конкурс каждый год «привязывают» к общежитиям БГУ, в видеозаписях визиток девушки все же больше рассказывали как раз о себе и своих увлечениях, а не о патриотизме, университете или любимом общежитии.

Так, некоторые раскрывались с совсем неожиданной стороны. Например, одна из участниц ложится спать, когда светло, а другая — под конец дня выходит в переход петь «Гражданскую оборону» — «Все идет по плану».

Другие девушки проявляли себя неформально на сцене во время творческого конкурса. Например, Дарья Рудинская из 3-го общежития вышла на сцену в черном платье, берцах и спела Zombie. В конце девушка подняла «козу» и кокетливо поклонилась на аплодисменты. Дарья учится на психолога и говорит, что любит готику, котиков и поет в рок-группе.

К творческому конкурсу подготовились и болельщики. Пока участница из 7-го общежития Юлиана Садовская пела «Жураўлі-журавачк,і птахі сумнакрылыя», ребята принесли в зал журавликов оригами на палочках и начали поднимать их по рядам, делая «волны» из бумажных птиц.

«Давай, Натаха!», — кричит какой-то поклонник из зала следующей участнице. И блондинка Наталия Балашевич из 2-го общежития выходит на сцену с напарником для страстного танца под песню «Мы с тобой разные». В конце пара якобы расходится в разные стороны, а потом снова сходится и оба убегают за ширму на сцене.

Для творческих номеров участницы подготовили песни и танцы, но Евгения Кетко из 6-го общежития решила совместить все свои таланты. В итоге за один номер девушка сначала станцевала в паре, потом спела кавер на Adele под струнно-скрипичный ансамбль, а затем села за рояль и продолжила петь, аккомпанируя сама себе.

«Достойная смена для Элтона Джона», — говорит о ней ведущий.

Еще пара девушек поставила свои номера на мотив фильма «Ла-Ла Ленд», другие участницы танцевали в коротких шортиках и рваных колготках, кто-то ставил метафоричные танцы под украинские песни о любви и соперницах. Участницы, которые не обладали прекрасным слухом и пластикой, просто читали белые стихи в красивом платье.

Выход в оригинальных костюмах стал немного неожиданным. Студентки делали их сами. И если обычно такие наряды выглядят нелепо, то тут заметно, что участницы постарались. На сцену девушки выходили и в образе птицы-феникса, и цветка, и почти диснеевской героини Покахонтас.

Все участницы получили подарки и стандартные номинации вроде «Мисс вдохновение», «Мисс музыка», «Мисс очарование» и прочие.

За номинацию «Мисс спорт» Юлиане Садовской вручили подарок от партнера конкурса — радиостанции «Минская волна» … канистру березового сока. Юлиана стала победительницей конкурса и получила титул «Мисс Весна». От остальных спонсоров ей подарили мультиварку и тур-путешествие.

Девушка выступала под номером 1 и запомнилась той самой песней про журавлей, а оригинальный костюм представила в образе олицетворяющем мать-природу с птичьим гнездом в натуральную величину на голове. Юлиане 19 лет, девушка учится на мехмате, мечтает завести домашнего пингвина и ищет парня-джентльмена.