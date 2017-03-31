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Агнешка Ромашевская-Гузы: Это ответ на активность наших журналистов

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  • 31.03.2017, 14:04
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Агнешка Ромашевская-Гузы

Директор телеканала «Белсат» прокомментировала обыски в Минске.

Директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская рассказала «Радыё Свабода» о утренних обысках в минских офисах телеканала «Белсат»:

- Это cпланированная атака на «Белсат». Я так понимаю, что это своеобразный подарок на наше 10-летие.

- Поводом к обыска стал, якобы, конфликт вокруг товарного знака «Belsat». Или вам известны новые обстоятельства этого дела?

- Это лишь повод. Это никак не может быть юридическим основанием, поскольку уже несколько лет ничего не происходило. «Белсат» получил решение Верховного суда относительно нашего товарного знака, дело не было принято к рассмотрению. И только после вмешательства в дело заместителя генерального прокурора Беларуси было принято неудобное для нас решение. Это было почти 4 года назад. И теперь это дело заморозили. Это всего лишь повод. Ведь не случайно это происходит тогда, когда наши журналисты сейчас чрезвычайно активны.

- Угрожает ли обыски в минском офисе работе канала?

- Надеюсь, что нет, но очевидно, что это усложняет нашу работу. Конфискация 9 компьютеров все же не может не отразиться на работе. Это серьезное препятствие.

- Какова реакция польских чиновников? Предложили они вам свою помощь?

- Да, я связалась с польским посольством. Они уже обратились в МИД Беларуси пока нет ответа. Но это пока первые часы. Посмотрим, что из этого получится. Поддержка польских властей нам сейчас очень нужна.


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