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Посол Польши в Минске потребовал дать ответ по обыскам в офисах «Белсата»

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  • 31.03.2017, 14:19
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Конрад Павлик
Фото: PAP

Конрад Павлик направил официальный запрос в МИД Беларуси.

«Свабода» получила ответ пресс-службы МИД Польши в связи с обысками в офисах независимого телеканала в Минске.

«Посол Польши связался с МИД Беларуси и призвал немедленно выяснить это дело. Посольство остается в постоянном контакте с главой офиса «Белсата» в Беларуси», - говорится в ответе внешнеполитического ведомства Польши.

После обысков в двух офисах телеканала «Белсат» не осталось никакого телевизионного оборудования и компьютеров. Силовики вынесли всю технику и даже баннер с надписью «Белсат». Около одного из офисов был задержан оператор канала Александр Любенчук.


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