Плюшевые мишки прославили эстонскую полицию на весь мир 6 31.03.2017, 14:35

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ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Плюшевый мишка появится в каждой патрульной машине эстонской полиции уже к 1 июня.

В Эстонии в течение года происходит около тысячи несчастных случаев с детьми. Поэтому некоммерческая организация Traumamommik («Травмамишка») предложила «доукомплектовать» патрульные машины плюшевыми игрушками, сообщает postimees.ee.

Цель акции — утешить детей, которые попадут в неприятную ситуацию. Сообщается, что мишки появятся у полицейских уже к 1 июня — в День защиты детей.

Фото: kallikaru.ee

Полицейским разрешено оставлять «антистрессовые» игрушки попавшим в беду детям — количество мишек будет постоянно пополняться.

Подобный опыт успешно испытали в Австралии и Голландии, где детям было роздано более 20000 медвежат.