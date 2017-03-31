Плюшевые мишки прославили эстонскую полицию на весь мир

Плюшевые мишки прославили эстонскую полицию на весь мир6
- 31.03.2017, 14:35
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Плюшевый мишка появится в каждой патрульной машине эстонской полиции уже к 1 июня.
В Эстонии в течение года происходит около тысячи несчастных случаев с детьми. Поэтому некоммерческая организация Traumamommik («Травмамишка») предложила «доукомплектовать» патрульные машины плюшевыми игрушками, сообщает postimees.ee.
Цель акции — утешить детей, которые попадут в неприятную ситуацию. Сообщается, что мишки появятся у полицейских уже к 1 июня — в День защиты детей.
Полицейским разрешено оставлять «антистрессовые» игрушки попавшим в беду детям — количество мишек будет постоянно пополняться.
Подобный опыт успешно испытали в Австралии и Голландии, где детям было роздано более 20000 медвежат.