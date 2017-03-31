Стало известно, под каким номером выступит Naviband на «Евровидении» 2 31.03.2017, 14:59

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Порядковые номера участников полуфиналов определяли продюсеры песенного форума.

Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2017» группа Naviband с композицией «Гісторыя майго жыцця» выступит во втором полуфинале под номером 15.

Об этом объявили организаторы конкурса, сообщили БелТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В нынешнем году порядковые номера участников полуфиналов «Евровидения-2017», как и в прошлые годы, определяли продюсеры песенного форума.

По мнению организаторов, такой подход позволяет сделать шоу более смотрибельным и эффектным с точки зрения режиссуры.

Первый полуфинал, 9 мая: 1. Швеция; 2. Грузия. 3. Австралия; 4. Албания; 5. Бельгия; 6. Черногория; 7. Финляндия; 8. Азербайджан; 9. Португалия; 10. Греция; 11.Польша; 12. Молдова; 13. Исландия; 14. Чехия; 15. Кипр; 16. Армения; 17. Словения; 18. Латвия.

Второй полуфинал, 11 мая: 1. Сербия; 2. Австрия; 3. Россия; 4. Македония; 5. Мальта; 6. Румыния; 7. Нидерланды; 8. Венгрия; 9. Дания; 10. Ирландия; 11. Сан-Марино; 12. Хорватия; 13. Норвегия; 14. Швейцария; 15. Беларусь; 16. Болгария; 17. Литва; 18. Эстония; 19. Израиль. Международный конкурс песни «Евровидение-2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.