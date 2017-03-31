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Наталью Папкову осудили на пять суток ареста

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  • 31.03.2017, 14:54
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Наталья Папкова
Фото: «Радыё Свабода»

В Бресте завершился очередной судебный процесс над лидером народных протестов.

На этот раз Наталью Папкову обвинили в «нарушении правил организации и проведения массовых мероприятий» за акцию «Марш нетунеядцев», которая состоялась 19 февраля в Бресте.

Дело Натальи Папковой рассматривали в суде Ленинского района Бреста. Из трех заявленных свидетелей от милиции на рассмотрение попал только один.

«Судья нервничает. Надеюсь, после процесса отправлюсь домой, а не на сутки», - заявила активистка «Радыё Рацыя» перед вынесением приговора.

Фото: «Радыё Рацыя»

Однако после перерыва, который завершился в 14.30, суд вынес решение: 5 суток административного ареста, сообщил активист из Бреста Евгений Скрабутан.


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