Леонид Заико: Так и к палке-копалке можно вернуться 3 31.03.2017, 15:09

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Леонид Заико

Лукашенко в последнее время дает совершенно немыслимые «поручения».

Руководитель центра «Стратегия» Леонид Заико в интервью belaruspartisan.org дал оценку последним распоряжениям Лукашенко:

«В кризис 20-30-х годов прошлого века в США и Германии было построено большое количество дорог и автобанов именно за счет использования большого количества рабочих. Это кейнсианский метод поддержки занятости. Так что ничего нового в том, чтобы привлекать безработных на строительные и прочие работы нет, но вот использовать людей вместо уже купленной техники – это что-то новенькое, зачем же вы тогда ее покупали?! И что теперь с ней делать? Нельзя же потратить деньги, купить технику, а потом бросить ее ржаветь. Да и вообще отказываться от техники в пользу ручного труда – это возврат в прошлое, даже не на сотни, а на тысячи лет назад. Так и к палке-копалке можно вернуться», - рассказывает руководитель центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

«Александр Григорьевич последнее время дает совершенно немыслимые поручения последнее время: сделать в этом году среднюю зарплату в 500 долларов и одновременно трудоустроить всех безработных к 1 мая. Они и по отдельности сегодня из области фантастики, а одновременно это сейчас сделать просто не возможно», - уверен экономист.

«В западных странах государством создавались рабочие места для того чтобы строить дороги, подметать улицы и так далее, но это делалось временно, с учетом стратегии создания условий для появления новых рабочих мест. Самим же трудоустройством безработных государство заниматься не должно. Занятость и безработица должна регулироваться законами рынка, а не приказами сверху», - уверен Леонид Заико.