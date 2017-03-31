Россельхознадзор забраковал 80 тонн овощей и фруктов из Беларуси 2 31.03.2017, 15:18

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Россия запретила ввоз продуктов из-за проблем с документами.

Россельхознадзор в Смоленской области на пункте предварительного уведомления «Красная горка» запретил ввоз около 80 тонн овощей и фруктов из-за отсутствия или недостоверности сопроводительных документов, сообщает interfax.by.

«При досмотре груза свежих яблок общим весом 19,5 тонны было установлено, что на упаковочных коробках отсутствуют маркировочные этикетки, содержащие необходимую информацию о наименовании подкарантинной продукции, стране ее происхождения, экспортере или реэкспортере», - говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

В ходе осмотра других грузов - семенного картофеля общим весом 20 тонн, фуражного овса общим весом 18,4 тонны, моркови общим весом 3 тонны - выяснилось, что они прибыли с территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов.

Свежие груши общим весом 19,2 тонны, произведенные, согласно представленным документам, в Республике Гвинея, прибыли на территорию РФ в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата.

«Вся подкарантинная продукция возвращена отправителям», - уточняет ведомство.