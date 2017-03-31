История их ничему не учит 18 Александр Ярошук

31.03.2017, 15:26

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Фото: «Радыё Свабода»

Чем закончит белорусский ОМОН – можно даже не сомневаться.

Сейчас читаю роман Бена Элтона «Два брата» о том, что происходило в Германии после прихода Гитлера к власти. Получившие индульгенцию на вседозволенность штурмовики бесчинствовали, избивали и мордовали тех, кто был отнесен к врагам фюрера.

А потом в суде давали показания, что замордованные ими - инакомыслящие, евреи - вели себя вызывающе, сквернословили, нападали на них.

Прошли годы, сменилась эпоха, а повадки охранителей диктатур не претерпели изменения. В чем мы могли убедиться в День Воли 25 марта.

Сегодняшний ОМОН в Беларуси своими нелюдскими повадками воспроизводит то, что выделывали штурмовики свыше 80 лет назад. Чем закончили штурмовики, это пушечное мясо фюрера - общеизвестно. Чем закончит их осовремененная копия, белорусский ОМОН - можно тоже не сомневаться. Никого и ничему не учит история...

Александр Ярошук, «Фейсбук»