«Это ж до чего страну довели. Скоро мужики швеями работать будут» 2 31.03.2017, 15:52

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Как в Барановичах прошла «ярмарка вакансий».

В Барановичах 30 марта прошла мини-ярмарка вакансий. В основном женщинам предлагали стать швеями и санитарками, мужчинам – водителями и строителями. По итогам ярмарки выяснилось, что горожанки не жаждут работать швеями. А мужчины, желающие работать строителями, не всегда соответствуют требованиям работодателей, пишет intex-press.by.

Работу для горожан предлагали семь предприятий: ООО «Текстайлгрупп», ОАО «БПХО», ПТУП «Шарм Премьер», ОАО «Барановичская швейная фабрика», УЗ «Барановичская центральная поликлиника», УЗ «Барановичская городская больница» и филиал ИП «Актив шуз».

«Может, здесь хоть кому-нибудь пригожусь»

За 20 минут до начала ярмарки в холле управления по труду, занятости и населения уже 10 человек. Еще несколько стоят на улице. Группа мужчин, курящих у крыльца, обсуждает предстоящее мероприятие.

– Да, показуха это все. Не первый год уже хожу на такие ярмарки. Вроде обещают, говорят, что подходишь. А как дело коснется – извините, мы уже взяли человека, – возмущается мужчина лет сорока.

– Не скажи, – возражает собеседнику парень, – я один раз уже устроился строителем благодаря такой ярмарке. Правда, долго не проработал – выгнали. Но сам был виноват. Теперь тоже, надеюсь, может, куда-нибудь возьмут.

Он – не прогульщик, он за мной ухаживал

К 10 часам в помещении собирается уже около сорока человек. Среди пришедших большинство – мужчины.

Поэтому у стола ООО «Текстайлгрупп» – частной строительной компании – особенно многолюдно. Вот пожилая мама привела устраивать на работу сына.

– Какую работу вы предлагаете? – интересуется женщина.

– Мы – строительная организация, соответственно, предлагаем вакансии в сфере строительства. Зарплата – сдельная, в зависимости от должности, – отвечают ей.

– Это очень хорошо, – оживляется женщина, – мой сын как раз строитель.

Все это время сын – мужчина лет сорока – упорно молчит.

– Вы не смотрите, что его уволили за прогулы – это он за мной, больной старухой, ухаживал. Вот и приходилось иногда пропускать работу, – рассказывает мама.

Мужчина по-прежнему молчит. После заполнения документов женщина с видом победителя удаляется, волоча за собой сына.

– Ну, вот, – говорит она, – теперь будешь работать.

Алексей работает в одной из торговых сетей города комплектовщиком.

– Завтра у меня заканчивается контракт. С работодателем отношения не сложились: я слишком часто ходил на больничные. По роду деятельности приходилось поднимать тяжести, постоянно срывал спину. Из-за этого иногда в месяц работал по две недели. Уже предпринимал попытки сменить работу, но безуспешно: на местах, устраивавших меня, предлагали слишком низкую зарплату, либо требовали стаж работы. На ярмарке заинтересовала компания «Текстайлгрупп», которая набирает людей как раз по моей специальности. Надеюсь, удастся там поработать, – рассказал мужчина.

«Работа не из легких»

К столу представителей городской больницы и поликлиники подходят немногочисленные представительницы женского пола. Организации предлагают 19 вакансий, среди которых в основном профессии санитарок и водителей. Некоторые интересуются, но услышав про зарплату – 265–300 рублей, уходят. Представители организаций здравоохранения жалуются, что, несмотря на большое количество вакансий, работников найти все сложнее.

– Зарплата невысокая, а работа не из легких. Не все хотят работать санитарками в противотуберкулезном или онкологическом диспансере.

Представители поликлиники и больницы консультируют соискателей

«Как дополнение к пенсии – неплохо»

Виталий – военный пенсионер – рассказал, что хоть и на пенсии, но с удовольствием поработал бы еще. Искал работу сторожа-охранника, но пока найти не удалось. Такую вакансию найти достаточно сложно. Пришел сюда в надежде устроиться.

– Из всех вакансий, предлагаемых на ярмарке, меня заинтересовала вакансия водителя, которую предлагает городская больница. Попробую устроиться туда. Зарплата, хоть и невысокая – около 300 рублей, но как дополнение к пенсии – неплохо. Завтра иду на предварительное собеседование.

Виталию предложили вакансию водителя

«Без образования брать никуда не хотят»

Молодой человек подходит к каждому столу по очереди и подолгу расспрашивает о вакансиях. Алексею 25 лет. Три года он не работает. Все это время жил в деревне, ухаживая за больной мамой. Когда пришло «письмо счастья», одалживал деньги у соседей, чтобы заплатить сбор. Мама умерла. Брать его никуда не хотят: образования нет, стажа работы нет.

– Пока мама была жива, не задумывался о работе, некогда было. Она у меня была лежачей, не мог даже на полчаса оставить. Теперь не знаю, куда и ткнуться. Искал работу по объявлениям – без образования брать никуда не хотят. Вот, может, здесь хоть кому-нибудь пригожусь. Больше никаких налогов платить не хочу, – вздыхает парень.

Александр не работает с августа 2016 года, пришел на ярмарку с целью найти работу.

– Ничего нового здесь я не увидел. Все эти вакансии я уже проходил… Когда задумался о трудоустройстве, стал ходить по всем предприятиям и спрашивать о вакансиях. Зарплаты предлагали в районе 250 рублей. На хорошие должности набирают людей со стажем. А где я его возьму? Работал на БПХО оператором печатного оборудования. Теперь такой специальности там нет. А кому с такой профессией я нужен?

Представители БПХО беседуют с потенциальными сотрудниками

«Возьмут, куда они денутся!»

В холл заходит мама с двумя сыновьями лет девятнадцати-двадцати. Женщина подводит ребят к столам и внимательно читает названия предприятий.

– А что вы за компания? – интересуется у представителя «Актив Шуз».

Девушка отвечает, что предприятие производит обувь и здесь набирают людей на должности сборщиков обуви, швей и раскройщиков.

– А какую зарплату вы предлагаете? – продолжает мама.

– Зарплата у нас сдельно-премиальная, но поначалу около 300 рублей.

– Сколько? – возмущенно переспрашивает женщина. – А что же сейчас купишь за 300 рублей?

С недовольным видом она тянет парней к следующему столу.

– Чем занимаетесь вы? – интересуется мама у представителя «Текстайлгрупп».

Узнав о том, что предприятие набирает строителей, женщина командным тоном подзывает сыновей к себе.

– Это то, что нужно, будем записываться сюда.

Парни послушно достают документы. После оформления мама, улыбаясь, заявляет: «Теперь и вы, спиногрызы, будете работать, а не на моей шее сидеть».

На попытку сыновей возразить, что, возможно, их не примут на работу, женщина резко обрывает: «Возьмут, куда они денутся!».

У стола «Текстайлгрупп» — аншлаг

«Людей набрать – проблема»

К 11 часам людей становится меньше. Продолжают атаковать «Текстайлгрупп». Мужчины интересуются, активно оставляют свои координаты.

У столов швейных предприятий «Шарм Премьер» и «Барановичская швейная фабрика» – людей немного. Иногда подходят мужчины, но, услышав, что требуются швеи, поспешно ретируются. Представительницы предприятий жалуются, что сейчас швеями работать не хотят.

–Сейчас абсолютно всех перевели на сдельную оплату, даже контролеров. А все хотят оклад… Даже мужчинам предлагаем вакансии швей, некоторые соглашаются на обучение, правда, потом не приходят, - рассказывает представитель швейной фабрики.

Мужчина, случайный свидетель разговора, сплевывает со словами: «Это ж до чего страну довели! Скоро мужики швеями работать будут».