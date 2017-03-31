Критиковавший Лукашенко пенсионер выходит на свободу 5 31.03.2017, 16:28

Александр Лапицкий

Фото: belprauda.org

Фрунзенский суд Минска отменил принудительное лечение 80-летнего Александра Лапицкого.

3 апреля он будет уже дома, пишет nn.by.

В апреле 2016 суд признал, что пенсионер Александр Лапицкий оскорблял представителей власти и принял решение применить в отношении него «принудительные меры безопасности и лечения».

14 ноября пенсионера отправили в психиатрическую больницу, где он находился все это время без какого бы то ни было лечения, но под наблюдением врачей. После того как врачебно-консультационная комиссия Республиканского научно-практического центра психического здоровья приняла решение о том, что исчезла необходимость дальнейшего содержания пенсионера в больнице, суд это тоже поддержал.

Судебное решение вступит в силу 3 апреля.