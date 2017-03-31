Белорусских студентов приглашают на семестр в Германию 31.03.2017, 16:35

Студенты имеют уникальную возможность провести семестр в одном из немецких государственных вузов.

Вы живете в Беларуси или на Украине и учитесь в одном из вузов страны? Знаете немецкий и мечтаете побыть студентом в Германии? Тогда эта стипендиальная программа для вас, пишет «Немецкая волна».

Уже более пяти лет Общество студенческих обменов с Центральной и Восточной Европой (GFPS) предоставляет стипендии студентам из Беларуси. Участники программы могут провести семестр в одном из немецких государственных вузов. Такую же возможность впервые планируется предоставить и украинцам. Сейчас принимаются заявки на зимний семестр 2017-2018 года - для участников из обеих стран.

Не только лекции

«Интерес со стороны белорусских студентов очень большой. Мы можем выделить стипендии для двоих-троих человек в семестр, а заявок приходит до трех десятков, несмотря на то, что требуются хорошие знания немецкого языка. Уровень владения немецким у большинства кандидатов даже намного выше», - рассказывает председатель GFPS Ева Дамм (Eva Damm).

Среди тех, кому уже посчастливилось провести семестр в Германии по этой программе, в основном, студенты из Минска, но также Бреста и Гродно. Германистика, биология, право, технические специальности - среди стипендиатов были представители различных направлений.

Стипендиаты GFPS могут пользоваться всеми преимуществами студунческого статуса в Германии

И географические предпочтения самые разные. По правилам GFPS, претендент должен предложить на выбор три немецких вуза, где хотел бы провести пять месяцев.

«Многие предпочитают Берлин, это самый популярный город. Но мы советуем им и города поменьше, как Магдебург или Гейдельберг, с учетом их специальности», - поясняет председатель GFPS. Помимо посещения лекций и семинаров у стипендиатов есть и дополнительные возможности в работе над их проектами.

«Например, один студент из Беларуси исследовал то, как определенный вид червей может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. В Гейдельберге, куда он приехал на семестр, он мог пользоваться лабораторией», - поясняет Ева Дамм.

Требования к соискателям

Конкурсный отбор проводится два раза в год. Заявки на предстоящий зимний семестр принимаются до 22 апреля 2017 года. Для претендентов из Беларуси наличие белорусского гражданства обязательно. Будущий стипендиат должен учиться как минимум на третьем курсе очного отделения одного из вузов страны или Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Важно и то, чтобы на момент подачи заявки до окончания учебы оставался как минимум семестр.

В своей заявке претендент должен описать, над каким проектом он хотел бы работать в Германии, и составить примерный учебный план с перечнем лекций и семинаров, которые он хотел бы посещать. Подробную информацию о лекциях и семинарах в выбранных вузах можно найти на сайтах этих учебных заведений - в разделе Vorlesungsverzeichnis.

«Планы по осуществлению проекта должны быть конкретными. Информация к тому же должна быть интересно подана. Важно и то, чтобы претендент интересовался европейскими темами и проявлял активность в общественной жизни - например, хотел бы организовать семинар, встречу или осуществить какой-то проект в Германии, а затем, по возможности, и в Беларуси. Все это говорит в пользу кандидата», - подчеркивает Ева Дамм.

Подача заявки - в режиме онлайн

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте GFPS. К ней следует приложить отсканированную фотографию, а также составленные на немецком языке резюме (в виде таблицы) и мотивационное письмо. В письме необходимо пояснить, почему вас заинтересовала эта программа, почему вы хотите учиться в Германии и почему, на ваш взгляд, именно вы достойны стать стипендиатом.

Стипендия не распространяется на англоязычные программы обучения. Также GFPS не принимает заявки от студентов, которые уже находятся на учебе в Германии. Предпочтение отдается тем, у кого еще не было возможности посещать немецкий вуз по стипендии.

Соискателям необходимо предоставить копию зачетной книжки и свидетельство о владении немецким языком на уровне B2 (например, языковой сертификат TestDaf). Кроме того требуется рекомендательное письмо от преподавателя вуза на родине, которое он сам должен отправить по адресу [email protected]

Тех, кто пройдет предварительный отбор, пригласят на собеседование в мае, которое состоится в Минске. В GFPS советуют сначала подать заявку на стипендию. "Если ответ будет положительным, так будет проще получить учебное место в вузе", - объясняет Ева Дамм. Будущие соискатели должны рассчитывать примерно на девять месяцев - столько времени уходит на оформление документов, прохождение собеседования, оформление визы и других документов. Кроме того, в зависимости от специальности, вуз может потребовать пройти дополнительные вступительные испытания, например, на творческих факультетах.

Что ожидает стипендиатов

С октября по февраль участники программы будут получать стипендию в размере 735 евро в месяц, покрывающую расходы на обучение и проживание в Германии. Участникам стипендиальной программы оплачивают медицинскую страховку и обязательный для всех немецких студентов семестровый взнос, кроме того возмещают средства, потраченные на дорогу в Германию и обратно. Также оказывается дополнительная поддержка на месте: по прибытии стипендиатам подыскивают жилье, помогают оформить документы, решить бытовые вопросы.

В рамках программы ее участники должны посетить два обязательных семинара. Основная цель первого из них - помочь стипендиатам из Беларуси, Чехии и Польши ближе познакомиться друг с другом. В ходе второго семинара они должны будут выступить с презентацией и рассказать о своих впечатлениях о пребывании в Германии.