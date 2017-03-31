Работникам прокуратуры повысили зарплаты 10 31.03.2017, 16:47

Министерство труда установило новые коэффициенты для прокурорских работников.

Постановлением Министерства труда от 24 марта 2017 года установлены новые коэффициенты для определения размеров окладов прокурорских работников, пишет nn.by.

Постановление вносит изменения в аналогичное постановление №59 от 2013 года.

На диссонанс между некоторыми новыми и старыми цифрами указал пользователь «Фейсбука» Dim Iva.

Например, в минских прокуроров коэффициент увеличился с 3,9 до 5,1.