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Работникам прокуратуры повысили зарплаты

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  • 31.03.2017, 16:47

Министерство труда установило новые коэффициенты для прокурорских работников.

Постановлением Министерства труда от 24 марта 2017 года установлены новые коэффициенты для определения размеров окладов прокурорских работников, пишет nn.by.

Постановление вносит изменения в аналогичное постановление №59 от 2013 года.

На диссонанс между некоторыми новыми и старыми цифрами указал пользователь «Фейсбука» Dim Iva.

Например, в минских прокуроров коэффициент увеличился с 3,9 до 5,1.


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