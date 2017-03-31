В столице Венесуэлы проходит бессрочная акция протеста оппозиции 8 31.03.2017, 17:32

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Фото: AP/Fernando Llano

Оппозиционеры перекрыли крупную автомагистраль города.

Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро перекрыли в пятницу крупную автомагистраль в Каракасе в знак протеста против решения Верховного суда, лишившего законодательных полномочий парламент, который находится под контролем оппозиции. Об этом сообщило агентство Reuters (перевод – tass.ru).

Венесуэльские оппозиционеры обещали, что будут проводить бессрочную акцию протеста против правительства, которое они называют диктатурой.

В четверг было обнародовано решение Верховного суда Венесуэлы, который наделил Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться "ситуация неуважения" по отношению к судебной власти. Она заключается в том, что Национальная ассамблея (парламент) не выполнила требование Верховного суда о признании недействительным избрания депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 года.

Тогда судебный орган принял соответствующее решение из-за нарушений, выявленных в процессе голосования.