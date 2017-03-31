Правозащитники заявили, что «дело Косинерова» политическое 2 31.03.2017, 18:02

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Вячеслав Косинеров

Фото: «Радыё Свабода»

Действия активиста не несли угрозы для общества.

Эксперты Правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович и Павел Сапелко сделали экспертное заключение по уголовном преследовании Вячеслава Косинерава.

Они заявили о «политических мотивах власти в преследовании Вячеслава Косинерава в целях прекращения его публичной деятельности», передает «Радые Свабода».

Они считают, что в действиях Косинерова нет состава преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Вячеслава Косинерова должны были освободить после отбытия 15 суток ареста за участие в акции протеста в Минске 17 февраля. Однако 28 марта стало известно, что активисту предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). Активиста взяли под стражу и перевели в СИЗО МВД в Минске.

Основанием для преследования стал перформанс, который Косинеров провел 12 марта. Он накинул петлю на статую полицейского-городового времен Российской империи, установленную возле здания МВД во время празднования 100-й годовщины создания белорусской милиции.

Таким образом активист выразил протест против милицейского беспредела и преследования активистов анархистского движения за участие в мирных акциях протеста.

По мнению экспертов, поступок Косинерова, который выражался в накидывании петли на статую полицейского-городового, «не имел умысла на нарушение общественного порядка, поскольку никоим образом не привел к срыву работы МВД, других учреждений, общественного транспорта, не причинил вреда здоровью других граждан.

Само действие было коротким по времени и не могло привести к нарушению спокойствия других граждан, к тому же было сделано в позднее время суток, когда на улице в данном месте фактически отсутствовали прохожие. Таким образом, по нашему мнению, нельзя утверждать, что действия Косинерава являлись грубым нарушением общественного порядка и выражали явное неуважение к обществу».

Также эксперты отмечают, что своими действиями Косинеров не причинил какого-то вреда статуи, а сами действия не были сопряжены с особым цинизмом. Статуя полицейского-городового не является исторической или архитектурной ценностью.

Информация о перформанс размещена на различных интернет-ресурсах.

«Из анализа текстов к видео с данной акции можно сделать вывод, что таким образом Косинеров публично высказал свое мнение относительно неправомерных действий сотрудников милиции, которые, по его мнению, имели место в последние несколько месяцев, - отмечают эксперты «Весны». Похоже на то, что такая непропорционально жесткая реакция властей на поступок Косинерова вызвана лишь тем фактом, что данная статуя была празднично установлена с участием руководства МВД во время праздничных мероприятий по случаю 100-летия с момента образования белорусской милиции».

11 августа 2015 года Вячеслав Косинеров был задержан вместе с другими молодежными активистами за граффити политического содержания. При задержании Косинеров был жестоко избит и госпитализирован, его оштрафовали на 30 базовых величин.