Алесь Мех получил семь суток за то, что разговаривал с людьми 2 31.03.2017, 17:44

2,135

Алесь Мех

Суд обвинил общественного активиста из Кобрина в участии в «несанкционированном мероприятии».

Общественный активист из Кобрина Алесь Мех получил семь уток административного ареста по статье 23.34 — Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Как сообщает ПЦ «Весна», Александра вызвали по повестке в РОВД, откуда повезли в суд. В качестве свидетелей выступали сотрудники милиции. Они сообщили суду, что Александр Мех разговаривал с прохожими на площади между двумя административными зданиями.

По их словам, в тот день в Кобрине должен был состояться несанкционированный «Марш нетунеядцев».