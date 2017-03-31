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Алесь Мех получил семь суток за то, что разговаривал с людьми

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  • 31.03.2017, 17:44
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Алесь Мех

Суд обвинил общественного активиста из Кобрина в участии в «несанкционированном мероприятии».

Общественный активист из Кобрина Алесь Мех получил семь уток административного ареста по статье 23.34 — Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Как сообщает ПЦ «Весна», Александра вызвали по повестке в РОВД, откуда повезли в суд. В качестве свидетелей выступали сотрудники милиции. Они сообщили суду, что Александр Мех разговаривал с прохожими на площади между двумя административными зданиями.

По их словам, в тот день в Кобрине должен был состояться несанкционированный «Марш нетунеядцев».


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