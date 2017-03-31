Эксперт: Беларуси не найти газ по ценам, сравнимым с российскими 2 31.03.2017, 18:17

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ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Вопрос цены на газ решит смена экономической модели Беларуси.

Газовый конфликт между Москвой и Минском, который не удалось решить премьер-министру Дмитрию Медведеву и его белорусскому коллеге Андрею Кобякову, — бесконечная процедура, которую можно завершить сменой экономической модели Беларуси: однако найти газ по сравнимым с российскими ценам республика не может, рассказал «Известиям» эксперт отрасли и генеральный директор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.

В переговорах с Россией о снижении цен на газ Беларуси настаивает на цене $73 за 1 тыс. куб. м российского газа вместо $132. В ответ на недоплату Беларусью около $300 млн за поставленный газ Россия во второй половине 2016 года сократила поставки беспошлинной нефти с планировавшихся 24 млн т до 18 млн т. В этом году долг превысил $700 млн.

«Никаких новых обстоятельств мы с вами не увидели. История с тем, что Беларусь пытается установить свои цены на газ, по-своему трактовать межправительственные соглашения о поставках нефти и таможенных процедурах, — это бесконечная процедура, которая тянется с момента распада СССР. Россия выступает крупнейшим донором экономики Беларуси, которая не может обеспечить экономике нормальное существование, это старая боль, которую можно разрешить только изменением экономической модели существования Беларуси», — отмечает Танкаев.

Существуют подписанные документы, позволяющие четко обозначить позицию сторон и по ценам на газ, и по возврату пошлин от экспорта нефтепродуктов, и по возврату бензина на российский рынок, добавляет эксперт.

«Все эти претензии со стороны Беларуси не обоснованы, но однотипны. Основных тем три — тема цен на газ, каким-то образом России удается это отрегулировать поставками нефти, потому что газ — это «социально значимый товар и оставить без отопления и без газа Россия не может, ведь формально у нас союзное государство. Поэтому все рычаги давления сосредоточены на поставках нефти», — продолжает Танкаев.

По его словам, все попытки республики покупать нефть на стороне, например в странах третьего мира, оканчивались провалом.

«И в ситуации, когда Беларусь отказывается платить за газ, Россия начинает сокращать поставки нефти на белорусские НПЗ, Беларусь кричит, но идет на компромиссы», — поясняет эксперт.

На внутреннем рынке России действует поясная система расчета цен на газ, уточняет специалист, — чем дальше от добытчика, тем выше стоимость.

«Географически получается, что Беларусь находится за пределами последнего пояса, то есть она должна быть в следующем поясе, и там должны быть более высокие цены, чем в предыдущем поясе. Они выше, чем в последнем поясе. Но найти газ по сравнимым с российскими ценам Беларусь в принципе не может», — заключает Танкаев.