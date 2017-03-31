Осиповичский вагоностроительный завод признан банкротом 5 31.03.2017, 18:28

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С 2015 года предприятие работало с убытками.

Решением экономического суда Могилевской области СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» признано банкротом, в отношении должника открыто ликвидационное производство, сообщили БелТА в суде.

Судом установлено, что с 2015 года предприятие работало с убытками. В настоящий момент обязательства завода в 177 раз превышают дебиторскую задолженность и в 10 раз больше стоимости его активов: по состоянию на март 2017-го в списке кредиторов - 39 субъектов хозяйствования, а суммарная задолженность завода перед кредиторами составляет свыше Br240,8 млн. По состоянию на 1 марта 2017 года предприятие прекратило производство, в полном объеме рассчитавшись с сотрудниками по зарплате. 185 работников завода переведено в ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения».

Согласно заключению управляющего, основной причиной, повлекшей за собой банкротство предприятия, явилось снижение объемов грузоперевозок по стране и за ее пределами и спроса на выпускаемую продукцию. Это в свою очередь привело к неспособности завода рассчитаться по кредитным обязательствам и повлекло за собой отчуждение имущества, необходимого для производства.

Судом установлен срок ликвидации предприятия до 20 марта 2018 года.

СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» зарегистрировано Могилевским облисполкомом в 2011 году. Должник не является градообразующей и приравненной к ней организацией. Основной вид деятельности - производство подвижного состава.