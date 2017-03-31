Ирония судьбы 1 Дмитрий Гудков

31.03.2017, 19:12

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Ирония судьбы: школьником, залезшим на столб на Пушкинской площади 26 марта, оказался сын экс-депутата от ЛДПР Максима Шингаркина.

Того самого экс-депутата, который в законопроекте требовал еженедельно исполнять в школах гимн для поднятия патриотизма.

В интервью Шингаркин-старший подчеркнул, что «действия сына не означают, что он или его семья — оппоненты Путина».

Юность, как писал Ибсен, — это возмездие.

Возможно, сын экс-депутата, на самом деле, никакой не оппонент Путина. Трудно в 17 лет быть оппонентом 64-летнего диктатора, скрывающегося за экраном телевизора. Это не оппонент, это называется совсем по-другому.

Не факт, что те подростки, что были на Тверской, вскоре не вырастут, не наденут пиджаки и не вступят в «Единую Россию», или как она тогда у них будет называться. Но может быть хотя бы сейчас, пока этого не произошло, их родители успеют задуматься.

«По словам школьника, он может рискнуть принять участие в несанкционированной демонстрации, когда ему исполнится 18 лет, чтобы не втягивать родителей».

Дмитрий Гудков