Оператора «Белсата» отправили на Окрестина

Оператора «Белсата» отправили на Окрестина6
- 31.03.2017, 18:55
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Суд над Александром Любенчуком состоится в понедельник.
Оператора «Белсата» Александра Любенчука задержали во время обыска в офисе телеканала на улице Октябрьская в Минске.
Александр успел крикнуть коллегам, что его повезут в Первомайский РУВД. В РУВД журналиста продержали более пяти часов, сообщает baj.by.
Милиционеры утверждают, что Любенчук нецензурно выражался, находясь в Первомайском РУВД Минска.
Суд в понедельник (мелкое хулиганство, ст. 17.1 КоАП). Выходные Александр проведет в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.
Напомним, что еще один оператор «Белсат» Александр Борозенко был осужден по той же статье. 25 марта он снимал, как ОМОН разгонял участников Дня Воли в Минске.