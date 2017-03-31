Оператора «Белсата» отправили на Окрестина 6 31.03.2017, 18:55

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Суд над Александром Любенчуком состоится в понедельник.

Оператора «Белсата» Александра Любенчука задержали во время обыска в офисе телеканала на улице Октябрьская в Минске.

Александр успел крикнуть коллегам, что его повезут в Первомайский РУВД. В РУВД журналиста продержали более пяти часов, сообщает baj.by.

Милиционеры утверждают, что Любенчук нецензурно выражался, находясь в Первомайском РУВД Минска.

Суд в понедельник (мелкое хулиганство, ст. 17.1 КоАП). Выходные Александр проведет в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Напомним, что еще один оператор «Белсат» Александр Борозенко был осужден по той же статье. 25 марта он снимал, как ОМОН разгонял участников Дня Воли в Минске.