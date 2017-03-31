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Белорусский фристайлист победил на этапе Кубка Европы

  • 31.03.2017, 19:09
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Дмитрий Мазуркевич занял первое место на этапе Кубка Европы в Италии.

Белорусский фристайлист Дмитрий Мазуркевич (201.27 балла) одержал победу на этапе Кубка Европы в Италии, сообщает «Прессбол».

Второе место занял Ной Рот из Швейцарии (184.35), тройку призеров замкнул Баглан Инкарбек из Казахстана (177.91).

Еще один белорус Илья Горелик занял 12-е место, Павел Дик стал 18-м.

Отметим, что в первый день соревнований Дмитрий Мазуркевич занял второе место (192.81). Победу тогда праздновал россиянин Максим Буров (195.99), на третьей строке расположился Ной Рот (183.30).


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