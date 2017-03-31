НАТО завершит прием Черногории в альянс к концу июня 2 31.03.2017, 19:29

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По словам Йенса Столтенберга, вступление Черногории в НАТО укрепит стабильность региона и Европы в целом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает завершить прием Черногории в свой состав к концу июня. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что страны-члены ратифицируют к концу июня официальный протокол о вступлении Черногории в НАТО», - сказал он.

По словам генсека, членство Черногории НАТО поможет укрепить стабильность Европы. «Вступление Черногории в демократическую семью НАТО станет вкладом в стабильность региона и всей Европы в целом», - отметил Столтенберг.

На саммите НАТО в декабре 2009 года Черногория получила план действий для членства в НАТО. В 2010 году стартовали переговоры, которые завершились в мае 2016 года подписанием протокола о вступлении в организацию, после чего республика получила статус наблюдателя. После ратификации этого протокола всеми государствами альянса и Черногорией эта страна станет 29-м членом НАТО.

Протокол уже ратифицировали 25 из 28 стран организации.