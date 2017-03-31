Как выглядит самый дешевый отель в мире 2 31.03.2017, 19:48

Фото: The Telegraph

Один из отелей в Бангладеш выводит понятие «бюджетное жилье» на новый уровень.

Отель Faridpur, сделанный из пяти лодок, на берегу реки Буриганга в столице Бангладеш – Дакке – считается самым дешевым в мире. Одна ночь в нем обойдется всего в 31 пойшу ($0,03) сообщает vokrugsveta.ua.

Фото: The Telegraph

В соответствии с ценой и удобства в нем минимальные. Есть доступ к воде и туалетам, но в одной комнате спят сразу десятки людей.

Несмотря на все недостатки, отели из лодок все более популярны как среди туристов, так и местных работников, которые живут здесь месяцами. Каждому гостю предоставляется маленький шкафчик для хранения вещей.

Фото: The Telegraph

Владелец отеля Мухаммад Мустафа Миян рассказал, что обычно в отеле постоянно пребывает около 40 гостей. Каждый остается в среднем на 3 месяца. Помимо общих комнат с самыми низкими ценами, в отеле есть и 48 отдельным комнат. За самую дорогую личную комнату придется выложить £1.25 за ночь.

Миян, который управляет отелем уже 26 лет, отмечает, что люди здесь получают чистую воду, уборные и отдельные спальные места. Но питание в список услуг не входит.

Фото: The Telegraph

Дакка – столица Бангладеш – считается самым густонаселенным городом в мире. Здесь на 1 квадратную милю приходится 114 300 человек. Также Дакка постоянно попадает в список самых быстрорастущих городов и список городов, наименее пригодных для жизни.