Имущество компании «Серж» снова выставлено на продажу 1 31.03.2017, 19:39

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В 2016 году «Серж» был признан банкротом.

Имущество ООО «Серж» снова выставлено на продажу. Такая информация содержится в объявлениях об открытии конкурсного производства по делам о банкротстве, которые размещены на сайте Верховного суда Беларуси, сообщает БелТА.

Торги в форме открытого аукциона пройдут 20 апреля в Минске по улице Жилуновича, 2В. На продажу выставлено 77 лотов: административные, производственные, складские помещения, технологическое оборудование. Сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем является лицо, предложившее наибольшую цену.

В марте 2016 года экономический суд Минска принял к рассмотрению заявление компании «Серж» о признании ее экономически несостоятельной. Судом было начато производство по данному делу. В результате ООО «Серж» было признано банкротом.

Срок ликвидационного производства установлен до 19 сентября 2017 года. Ранее в рамках дела о банкротстве ООО «Серж» было заявлено о реализации остатков готовой продукции на складе, а также сырья и материалов. Предыдущие торги по реализации имущества, в том числе легкового вагона Volkswagen Caravelle, легкового седана Mercedes-Benz S 550, помещений и оборудования, проводились 30 января нынешнего года.

Кроме того, на торги как единый имущественный комплекс выставлено иностранное ООО «Рыбоводное хозяйство «Ясельда». Торги в форме открытого аукциона пройдут 2 мая в Минске по улице Орловская, д. 40А.

В перечень компаний, имущество которых также выставлено на торги, вошли ООО «Гербелинвест», ЗАО «Мобильный лизинг», ОАО «Кобринский Химик», ООО «Стерлинг», ООО «Профмодуль-Фасад», ОАО «Птицефабрика «Медновская» и др.