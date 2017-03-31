Дмитрий Дашкевич: Это дело какой-то анекдот 7 31.03.2017, 20:01

Дмитрий Дашкевич

Фото: belsat.eu

Лидеру «Молодого Фронта» предъявили обвинения по делу «о массовых беспорядках».

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила жена Дмитрия Дашкевича Анастасия.

Лидеру «Молодого Фронта» предъявлены обвинения по 3-й части 293 статьи Уголовного кодекса - об обучении и подготовке к участию в массовых беспорядках.

Также Анастасия Дашкевич рассказала «Радыё Рацыя», что получила письмо от Дмитрия.

- Я получила первое письмо от Дмитрия, видно что он держится. Абсолютно не понимает, что он там делает, и для чего он там находится, называет все это дело каким-то анекдотом, где нашли определенных козлов отпущения, которые теперь являются этими заложниками.

В эти выходные пройдет десятисуточный срок, после которого их должны освободить, или им могут быть предъявлены обвинения. После этих выходных мы сможем увидеть, как будет двигаться дальше дело и на что нам рассчитывать, - рассказала жена активиста.

Анастасия Дашкевич говорит, что, зная Дмитрия, он вряд ли дает показания и не сотрудничает со следствием.