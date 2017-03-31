Белорусская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире в Тбилиси

Белорусская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире в Тбилиси1
- 31.03.2017, 20:11
Дарья Скрыпник одержала победы над британкой Келли Эдвардс и бельгийкой Шарлин ван Сник.
Белорусская дзюдоистка Дарья Скрыпник завоевала бронзу в категории до 52 кг на турнире серии Гран-при в Тбилиси, сообщает «Прессбол».
На предварительной стадии наша соотечественница уступила будущей победительнице соревнований француженке Амандин Бушар, а в утешительных поединках Скрыпник одержала победы над британкой Келли Эдвардс и бельгийкой Шарлин ван Сник.
Дзюдо. Турнир серии Гран-при. Табилиси. Женщины. -52 кг
1. Амандин Бушар (Франция)
2. Эрика Миранда (Бразилия)
3. Жоана Рамос (Португалия)
3. Дарья Скрыпник (Беларусь)