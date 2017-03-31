закрыть
31 марта 2017, пятница, 21:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире в Тбилиси

1
  • 31.03.2017, 20:11
Дарья Скрыпник

Дарья Скрыпник одержала победы над британкой Келли Эдвардс и бельгийкой Шарлин ван Сник.

Белорусская дзюдоистка Дарья Скрыпник завоевала бронзу в категории до 52 кг на турнире серии Гран-при в Тбилиси, сообщает «Прессбол».

На предварительной стадии наша соотечественница уступила будущей победительнице соревнований француженке Амандин Бушар, а в утешительных поединках Скрыпник одержала победы над британкой Келли Эдвардс и бельгийкой Шарлин ван Сник.

Дзюдо. Турнир серии Гран-при. Табилиси. Женщины. -52 кг

1. Амандин Бушар (Франция)

2. Эрика Миранда (Бразилия)

3. Жоана Рамос (Португалия)

3. Дарья Скрыпник (Беларусь)


Мнение

Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў
Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!