Белорусская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире в Тбилиси 1 31.03.2017, 20:11

Дарья Скрыпник

Дарья Скрыпник одержала победы над британкой Келли Эдвардс и бельгийкой Шарлин ван Сник.

Белорусская дзюдоистка Дарья Скрыпник завоевала бронзу в категории до 52 кг на турнире серии Гран-при в Тбилиси, сообщает «Прессбол».

На предварительной стадии наша соотечественница уступила будущей победительнице соревнований француженке Амандин Бушар, а в утешительных поединках Скрыпник одержала победы над британкой Келли Эдвардс и бельгийкой Шарлин ван Сник.

Дзюдо. Турнир серии Гран-при. Табилиси. Женщины. -52 кг

1. Амандин Бушар (Франция)

2. Эрика Миранда (Бразилия)

3. Жоана Рамос (Португалия)

3. Дарья Скрыпник (Беларусь)