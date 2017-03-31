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Оператора «Белсата» внезапно освободили

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  • 31.03.2017, 20:35

Александр Любенчук был задержан во время обыска в офисе телеканала.

В Первомайском РУВД на оператора телеканала «Белсат» составили протокол за нецензурную брань. Якобы Александр Любенчук грязно ругался непосредственно в отделении милиции (мелкое хулиганство, статья 17.1 Коап).

Алеся Любенчука уже собирались везти на Окрестина, но в 19 часов внезапно освободили из милиции, сообщает nn.by. Когда состоится суд над журналистом, ему не сообщили.


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