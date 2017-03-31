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Загадка на выходные: найдете ли вы скрытое изображение?

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  • 31.03.2017, 20:50
фото: reuters

Проверьте: насколько вы сильны в графических пазлах.

По пятницам tut.by публикует логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: насколько вы сильны в графических пазлах?

Дизайнер Павел Кёртис придумывает необычные визуальные ребусы, посвященные математику Аде Лавлейс. К примеру, в этом нужно закрасить темным определенные области так, чтобы получилась картинка.

Внимание: в этой загадке нужно менять цвета областей. Вы можете распечатать картинку в большом размере или раскрасить ее в фоторедакторе.

Точки будут вам помогать. Вокруг черной точки более половины граничащих с ней регионов должны быть закрашены. Вокруг белой точки закрасить нужно менее половины регионов. В окружении серой точки закрашена должна быть ровно половина регионов.

Половина вычисляется по количеству регионов (например, 2 из 4). Пространство вокруг пазла регионом не считается.

Вот пример решения такой загадки:


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