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Евгений Евтушенко госпитализирован в США

  • 31.03.2017, 21:05
Евгений Евтушенко

Состояние известного поэта врачи оценивают как тяжелое.

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Об этом ТАСС сообщила в пятницу жена поэта Мария Новикова.

«Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу», - сказала супруга Евтушенко. - Могу только сказать, что это не плановое обследование».

Евгению Евтушенко 84 года. Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса.

Свое первое стихотворение опубликовал в газете «Советский спорт». Его первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.


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