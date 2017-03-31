Евгений Евтушенко госпитализирован в США 31.03.2017, 21:05

Евгений Евтушенко

Состояние известного поэта врачи оценивают как тяжелое.

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Об этом ТАСС сообщила в пятницу жена поэта Мария Новикова.

«Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу», - сказала супруга Евтушенко. - Могу только сказать, что это не плановое обследование».

Евгению Евтушенко 84 года. Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса.

Свое первое стихотворение опубликовал в газете «Советский спорт». Его первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.