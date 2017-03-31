«Бабушкина крынка» узнала о запрете продукции в РФ из новостей в интернете 9 31.03.2017, 21:39

Фото: Deutsche Welle

Россельхознадзор в очередной раз составил список неблагонадежных белорусских предприятий.

В четверг, 30 марта, на сайте Россельхознадзора появилось распоряжение, по которому белорусские предприятия «Бабушкина крынка» и Могилевский мясокомбинат временно не смогут поставлять свою продукцию в Россию, пишет kp.by.

Причиной названы «нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза». Еще 12 предприятиям Россельхознадзор посоветовал ввести усиленный режим контроля. Хотя, судя по данным Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси, на некоторых из них и так усилен лабораторный контроль, а два на данный момент и не поставляют продукцию в Россию.

«Бабушкина крынка» - одно из крупнейших белорусских молочных предприятий. Оказалось, что на предприятии и сами узнали о постановлении Россельхознадзора… из новостей в интернете. И только через полдня увидели соответствующее распоряжение российской ветслужбы на их сайте.

- Сколько вы поставляли продукции в Россию? - уточнили мы.

- До 70% от всего объема производства. Россия - наш основной рынок, - признался наш собеседник на предприятии.

- И раньше там не было претензий к вашей продукции?

- Естественно, разные есть нюансы. Из последнего у нас было расследование из-за того, что в России часто попадается контрафактная продукция, подделка под нашу. Мы с этим постоянно боремся в России.

Как только на предприятии узнали о решении Россельхознадзора, тут же связались с белорусским Минсельхозпродом. Главный ветврач Беларуси написал письмо, где вступился за белорусское предприятие. Это письмо уже отправлено в Россию.

В целом на предприятии стремятся поскорее решить «это недоразумение».

- А куда сейчас будете девать продукцию? Раз российский рынок закрыт.

- Еще не знаем, думаем. Для нас это пока загадка. Но ведь есть и другие страны: Туркменистан, Узбекистан, Казахстан. То есть страны содружества (СНГ.- Прим.). Да и внутренний рынок всегда для нас был в приоритете. Ну и другие страны, кроме России, в которые мы поставляем свою продукцию, в том числе Западной Европы, никто не отменял, - объяснили на предприятии.