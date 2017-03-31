Валерий Минец: Белорусы требуют перемен 3 31.03.2017, 21:53

Фото: svaboda.org

Активист из Лиды призывает белорусов продолжить борьбу против режима Лукашенко.

Активиста из Лиды Валерия Минца осудили за участие в «Марше нетунеядцев», который проходил в Минске 17 февраля.

Суд над Минцом проходил в Лиде, без свидетелей, передает «Радыё Свабода».

- Я не отрицал, что был на акции, но сказал, что считаю ее законной и что имел право по Конституции, как и все, кто тогда собрался в Минске, на свободу собраний и свободу слова в нашей стране. Вину я не признал.

Минец сказал, что есть множество новых планов насчет того, как дальше добиваться своих прав.

- Думаю, что все это буду обсуждать со своими друзьями, так как вокруг люди требуют перемен. Жить так, как мы живем сейчас, уже никто не хочет. Хорошо, что было время поразмышлять над всем. Но условия содержания ужасны - холод, антисанитария, кормят один раз в день... Спасибо большое всем моим близким, друзьям, коллегам с работы, всем, кто не забывал, приносил передачи и поддерживал морально. Такое не забывается.