США ввели санкции против трех москвичей из КНДР 2 31.03.2017, 22:12

Минфин США пополнил санкционный список одиннадцатью гражданами Северной Кореи.

Соединенные Штаты внесли в санкционный список 11 граждан КНДР, трое из которых проживают в Москве. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина США, передает РБК.

В частности, проживающими в Москве новыми фигурантами списка оказались двое представителей Ilsim International Bank Цой Чхон Ён и Ким Нам Он, а также представитель Foreign Trade Bank Хан Ян Су.

Большинство других фигурантов списка проживают в Китае, еще двое — во Вьетнаме и один — на Кубе. Также в санкционный список попала северокорейская торговая компания Paeksol.

В сообщении Минфина США, которое цитирует Reuters, говорится, что новые фигуранты списка работали в качестве агентов правительства Северной Кореи в России, Китае, Вьетнаме и на Кубе, чтобы оказать финансовую поддержку или помочь в приобретении оружия компаниям, ранее уже внесенным в санкционный список.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что США готовят новые санкции против КНДР. До этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что политика стратегической терпимости США по отношению к КНДР закончилась.

Позднее заместитель представителя Северной Кореи в ООН в Женеве Чо Мен Нам заявил, что в Северной Корее не боятся планов США о принятии нового пакета санкций. Он пообещал, что Пхеньян продолжит «ускорение» своих ядерных и ракетных программ.