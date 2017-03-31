Александр Кабанов: При этой власти протесты будут продолжаться 31.03.2017, 22:47

Фото: «Радыё Свабода»

Активист из Березы заявил, что власти не смогут остановить протесты в Беларуси.

- При этой власти протесты на спад не пойдут, - заявил Александр Кабанов в интервью «Белсату».

- Есть ли в Беларуси предпосылки к политическим и экономическим изменениям в стране?

- При этой власти – нет.

- Репрессии, задержания, обыски – это агония власти или эффективный способ запугать белорусов?

- Думаю, не в этой ситуации. Люди все видят и все понимают. Они видят одну информацию в независимой прессе, в независимом телевидении, а потом видят потоки лжи по государственным каналам. Людей это бесит, коробит. Они перестают верить в заветные $ 500, перестают верить, что будут созданы рабочие места. Действия властей абсолютно неадекватны.