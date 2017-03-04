Глава избирательного штаба Фийона подал в отставку 4.03.2017, 8:07

Патрик Стефанини

Фото: lechorepublicain.fr

Патрик Стефанини советовал Фийону выйти из борьбы за пост президента Франции после начала скандала вокруг его жены.

Глава избирательного штаба кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона Патрик Стефанини подал в отставку в пятницу, 3 марта. Он покинет свою должность с вечера воскресенья.

В письме, опубликованном газетой Journal du Dimanche, Стефанини назвал две причины своего решения. Во-первых, он советовал Фийону снять свою кандидатуру с выборов сразу после начала расследования истории вокруг фиктивного трудоустройства его жены, но большинство сотрудников штаба не поддержали мнение Стефанини, что поставило его в неудобное положение для дальнейшего руководства предвыборной кампанией. Во-вторых, Франсуа Фийон больше не может быть уверен в выходе во второй тур выборов, полагает уходящий в отставку глава избирательного штаба консервативного кандидата, передает Немецкая волна.

Падение рейтинга Фийона

Рейтинг кандидата от партии "Республиканцы" резко упал после того, как газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену на должность своей ассистентки. В результате Пенелопа Фийон как сотрудница аппарата парламента за 15 лет получила около 800 тысяч евро, якобы не выполняя при этом никакой работы. Представитель кандидата в президенты сообщил в ответ на публикацию, что тот действовал в соответствии с законом, и назвал схемы трудоустройства депутатами супругов обычной практикой.

Согласно опросам, приблизительно две трети французских избирателей хотели бы, чтобы Фийон отказался от участия в предвыборной гонке. По сведениям агентства AP, мэр города Бордо Ален Жюппе готов заменить его в качестве кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы". По данным социологической службы Odoxa, в случае выдвижения Жюппе занял бы в первом раунде президентских выборов первое место. В то же время нынешний консервативный кандидат, согласно последним опросам, уступает своим главным соперникам Эмманюэлю Макрону и Марин Ле Пен. Однако 1 марта Фийон подчеркнул, что не станет снимать свою кандидатуру и продолжит борьбу за пост президента Франции, несмотря на расследование в отношении его супруги.

Первый тур выборов президента Франции назначен на 23 апреля, второй пройдет 7 мая.