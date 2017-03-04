Алина Талай: Довольна «серебром» 4.03.2017, 8:10

Алина Талай

Белоруска Алина Талай прокомментировала завоевание серебряной медали на ЧЕ-2017 в Белграде в залах на дистанции 60 метров с барьерами.

Наша соотечественница преодолела дистанцию за 7.92 с.

- Три забега в день — это непросто, вопрос с фальстартом дезориентировал меня. Я хотела защитить свой титул чемпионки Европы, но довольна серебром. В этом году я поменяла тренеров, для каких-то изменений в результатах нужно время. Так что я счастлива, что удалось завоевать медаль, — приводит слова Талай european-athletics.org.