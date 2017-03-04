Uber уличили в использовании секретной программы для обмана властей 4.03.2017, 8:14

Uber уже несколько лет использует специальную программу, которая позволяет не принимать заказы от властей или полицейских.

Сервис такси Uber на протяжении нескольких лет использовал систему Greyball, которая позволяет обманывать городские власти или сотрудников правоохранительных органов в странах, где услуги компании запрещены или ограничены. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших сотрудников компании (перевод — РБК).

По данным издания, Uber использовал эту программу в Бостоне, Париже и Лас-Вегасе, а также в Австралии, Китае, Италии и Южной Корее. Greyball — это часть крупной системы VTOS (сокращенно от violation of terms of service — «нарушение условий оказания услуг»), которая, по мнению компании, помогает выявить людей, неправомерно пользующихся ее услугами. VTOS, как и Greyball, используется в основном за пределами США с 2014 года.

В качестве примера NYT приводит работу сервиса в Портленде, штат Орегон. Компания не получила разрешение на оказание услуг в этом городе, из-за чего его власти обвинили Uber в нелегальной работе в декабре 2014 года. Газета сообщает о случае, когда такси не приехало к одному из городских патрульных, поскольку Greyball показала водителю, что пассажир — сотрудник правоохранительных органов.

Greyball собирает данные о пользователях, исходя из «геозон», где они находятся. Скажем, Uber проводит мониторинг территорию вокруг правительственных учреждений в городах, где деятельность компании ограничена. Если человек часто использует приложение, то он, по мнению компании, связан с официальными лицами. Такой анализ позволяет сервису избежать или минимизировать вызовы от властей или сотрудников правоохранительных органах.

Среди других методов, используемых компанией, — анализ информации кредитной карты. Компания изучает, не привязана ли она к определенной организации, которая может «навредить» деятельности сервиса по заказу такси.

Если человек, который находится в таком списке Uber, пытается заказать машину, приложение показывает ему, что все автомобили заняты.

«Эта программа отклоняет запросы со стороны недобросовестных клиентов, которые могут нарушить условия предоставления услуг — идет ли речь о людях, которые хотят причинить водителям физический вред, конкурентах, которые хотят нам помешать, или противниках, которые вступают в сговор с должностными лицами, чтобы заманить водителей в ловушки», — пояснили The New York Times в Uber.

Газета указывает, что по крайней мере 50-60 человек внутри компании знали о применении Greyball. У них вызывало сомнение этичность использования этого сервиса и его законность. О ней был осведомлен и первый заместитель директора по глобальным операциям Райан Грейвс. Он не ответил на просьбу прокомментировать эти сведения, пишет NYT.

Действующий сотрудник Uber, осведомленный об использовании этой программы, в беседе с Reuters подтвердил, что Greyball действительно используется, чтобы избежать заказы от полицейских и властей.