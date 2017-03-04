Николай Статкевич: Мы заставим режим пойти на реформы 4.03.2017, 8:46

Акция 25 марта в Минске даст старт протестам во всех крупных городах Беларуси.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич выступил на XXV Конгрессе Социалистического Интернационала, который проходит в Колумбии.

Приводим выдержки из выступления:

«В моей стране борьба за свободу и демократию ведется на фоне войны между самыми близкими для нас странами - Россией и Украиной. Белорусский режим более 20 лет содержится Москвой. Мы ограничены в средствах борьбы за свободу из-за угрозы внешнего вооруженного вмешательства.

Но сегодня белорусский режим вошел в состояние системного кризиса. Тотальный контроль над всеми государственными институтами, электронными СМИ, обществом и народным хозяйством долгие годы позволял режиму сохранять полную власть над страной. Но отсутствие экономических свобод привело к деградации и упадку почти всех отраслей промышленности. Российские дотации уже больше не могут поддерживать на плаву белорусскую экономику. Их размер уменьшился в связи со снижением цен на углеводороды.

В результате экономика находится в глубокой и длительной рецессии. Только за прошлый год падение ВВП в долларовом измерении составило более 13%. Сокращается количество рабочих мест, уменьшаются зарплаты, растет экономическая эмиграция. В поисках доходов власти пошли даже на такой непопулярный шаг, как налогообложение граждан, не имеющих официальных источников доходов. В стране растет социальное напряжение и ненависть к диктатору.

Чтобы получить маневр в отношениях со своим основным российским донором и найти дополнительные средства для сохранения существующей экономической и политической модели, белорусский режим вынужден искать поддержки у демократических стран Запада.

Поэтому полтора года назад были освобождены почти все на тот момент политзаключенные, а репрессии против гражданского общества сменили свои формы и направления. Тюремное заключение теперь используется против правозащитников и активистов молодежных организаций.

Опять начала применяться карательная психиатрия. Вчера в Бресте была задержана милицией и насильственно помещена в психиатрическую больницу молодая активистка нашей партии Наталья Попкова. Наталья была одним из организаторов демонстрации протеста в городе, которая должна пройти послезавтра.

Но самая массовая форма давления на политическую оппозицию - финансовые санкции. Общая сумма денежных штрафов за участие активистов в уличных акциях за год увеличилась в 7 раз. Средняя сумма одного штрафа выше среднемесячной зарплаты.

Несмотря на разговоры о либерализации, выборы в Беларуси так и остались бессмысленным ритуалом с заранее определенным режимом результатом. Реальный подсчет голосов избирателей по-прежнему не ведется. Единственным изменением на последних парламентских "выборах" было назначение "депутатами" двух представительниц независимых организаций. Остается только догадываться, почему режим выбрал для такой роли именно этих женщин.

Освобожденные под международным давлением политзаключенные по-прежнему не реабилитированы. Они остаются под надзором специальных органов милиции и не могут быть кандидатами на любых выборах.

20 лет борьбы в условиях давления, уголовных и административных репрессий, запрета на профессии, информационной изоляции, клеветы с экранов телевидения и при отсутствии реальных выборов ослабили оппозиционные партии. Многие активисты прекратили борьбу или даже покинули страну. Наиболее опасные для режима партии были лишены официальной регистрации и действуют в полуподполье. Партии, которым режим позволяет действовать официально, боятся выйти за установленные им рамки.

Например, за 5 лет моего тюремного заключения оппозиция не провела в центре белорусской столицы ни одного митинга.

Сейчас эту ситуацию удалось исправить. Мы вернули и удерживаем пространство свободы в центре Минска.

Сейчас, когда в белорусском обществе возник сильный спрос на оппозицию, все демократические партии должны объединиться.

Поэтому мы начали работу по создании общей демократической коалиции - Белорусского Национального Конгресса (БНК). К сожалению, амбиции части лидеров, их страх быть втянутыми в жесткое противостояние с режимом, тайные влияния на них представителей структур режима мешают полному объединению оппозиции. Руководство части демократических партий саботирует объединение. Но мы начали процесс объединения и в регионах, где его широко поддерживают региональные отделения всех демократических партий. Эта работа сделана уже на 70% и она продолжается.

В составе БНК мы проводим кампанию публичных акций «Власть - народу!», цель которой - проведение в стране настоящих выборов. Кроме того, мы стараемся вместе с профессиональными организациями защитить социальное благополучие людей. В прошедшем году мы активно участвовали в акциях предпринимателей. Наш совместный митинг у здания правительства позволил приостановить усиление против них мер фискального характера.

17 февраля БНК провел многотысячный «Марш рассерженных белорусов», чтобы заставить режим отказаться от одиозного налога на безработных. Этот Марш дал старт многотысячному протесту во всех регионах страны.

25 марта мы готовим следующий Марш, чтобы заставить режим пойти на политические и экономические реформы. На следующий день акции протеста начнутся во всех крупных городах страны.

Выдерживать давление режима и продолжать борьбу нам помогает солидарность наших социал-демократических братьев из других стран. Мы помним о кампании с требованием моего освобождения, которую проводило руководство СИ, помним о том, как после моего ареста генеральный секретарь СИ Луис Аяла приехал в Минск, чтобы потребовать освобождения арестованных социал-демократов. Мы также благодарны европейской социал-демократии, которая неустанно требовала моего освобождения.

Благодаря вашей солидарности мы никогда не теряли чувства принадлежности к мировой социал-демократической семье.

Я уверен, что наши ценности - Свобода, Справедливость, Солидарность победят не только в Беларуси, но и в каждой стране мира.

Они будут определять будущее всего человечества».